Ряд топ-клубов Европы интересуются талантом Ювентуса

Вингер туринского Ювентуса Кенан Йылдыз может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, турецкий талант находится в сфере интересов ПСЖ, Арсенала и Ливерпуля. Также менее активно игроком интересуется Манчестер Юнайтед.

Сейчас ни с одним из этих клубов нет продвинутых переговоров о переходе Йилдиза. Ситуация такова, что скорее всего, Кенан продолжит выступать в стане «зебр» и в сезоне-2025/26.

В текущей кампании 19-летний футболист провел 19 матчей, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.

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