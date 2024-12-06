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Анчелотти: Реал не показывает лучшую свою версию

Итальянец нормально воспринимает критику в его адрес.
Сегодня, 16:23
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о критике в его адрес в связи с проблемами в игре и результатами.

По словам итальянского специалиста, ему приходится мириться с подобными комментариями, ведь его команда действительно находится в не лучшей форме.

«Приходится нормально реагировать на критику, потому что мои подопечные действительно не показывают свои лучшие качества, а ответственность на себя беру я...

Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я полон энергии. Я по-прежнему счастлив и спокойно реагирую на критику.

Иногда критика - это топливо, чтобы попытаться достичь большего», - сказал Анчелотти.

Напомним, ранее сообщалось, что основной игрок Реала вернулся в общую группу после тяжелой 

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