Анчелотти: Реал не показывает лучшую свою версию
Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о критике в его адрес в связи с проблемами в игре и результатами.
По словам итальянского специалиста, ему приходится мириться с подобными комментариями, ведь его команда действительно находится в не лучшей форме.
«Приходится нормально реагировать на критику, потому что мои подопечные действительно не показывают свои лучшие качества, а ответственность на себя беру я...
Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я полон энергии. Я по-прежнему счастлив и спокойно реагирую на критику.
Иногда критика - это топливо, чтобы попытаться достичь большего», - сказал Анчелотти.
Напомним, ранее сообщалось, что основной игрок Реала вернулся в общую группу после тяжелой
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