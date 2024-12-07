Аморим: Манчестер Юнайтед - это огромный клуб, но не топ-команда

Именно с этим намерен работать португалец.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим признал, что команда пока не находится на должном уровне.

Об этом специалист заявил в ходе пресс-конференции перед поединком с Нотингемом.

Аморим заявил, что нужно вслух сказать, что Манчестер Юнайтед не топ-команды, чтобы можно было начать над этим работать.

"Мы – огромный клуб, но мы не топ-команда. Мы знаем это, поэтому нет никаких проблем в том, чтобы сказать об этом. Мы не одна из лучших команд лиги. Мы должны четко сказать и задуматься об этом.

Однако в прошлом наш клуб был, возможно, лучшим в лиге. Так что здесь у нас есть проблема. Мы должны сосредоточиться на мелочах, и тогда мы станем лучше как команда", - рассказал Аморим.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед следит за хавбеком Боруссии.

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