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Реал определился с заменами Анчелотти в случае его увольнения

"Мадридские сердца" рассматриваются на пост главного тренера.
Сегодня, 18:41
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Мадридский Реал определился с шорт-листом претендентов на случай увольнения Карло Анчелотти.

Как сообщает Cadena SER, в список кандидатов вошло три специалиста, которые во время карьеры игрока и тренера были тесно связаны со «сливочными». Речь идет о Рауле Гонсалесе Бланко, Зинедине Зидане и Сантьяго Солари.

Рауль сейчас возглавляет одну из молодежных команд клуба. Зидан трижды тренировал основу столичного гранда, а Солари однажды также уже был тренером мадридцев.

В течение последних полутора месяцев Реал демонстрирует неубедительную форму, победив только в матчах против Осасуны, Леганеса и Хетафе.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти высказался о критике в свой адрес .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Карло Анчелотти

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