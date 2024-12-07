Реал определился с заменами Анчелотти в случае его увольнения

Мадридский Реал определился с шорт-листом претендентов на случай увольнения Карло Анчелотти.

Как сообщает Cadena SER, в список кандидатов вошло три специалиста, которые во время карьеры игрока и тренера были тесно связаны со «сливочными». Речь идет о Рауле Гонсалесе Бланко, Зинедине Зидане и Сантьяго Солари.

Рауль сейчас возглавляет одну из молодежных команд клуба. Зидан трижды тренировал основу столичного гранда, а Солари однажды также уже был тренером мадридцев.

В течение последних полутора месяцев Реал демонстрирует неубедительную форму, победив только в матчах против Осасуны, Леганеса и Хетафе.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти высказался о критике в свой адрес .

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