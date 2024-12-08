Матч Шахтер - Бавария обслужит арбитр, при котором Динамо проигрывало немцам

Халил Умут Мелер также судил и матчи сборной Украины до 17 лет

В рамках 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер сыграет против Баварии. УЕФА назначил бригаду арбитров на этот матч.

Главным арбитром стал турок Халил Умут Мелер. Функции лайнсменов будут выполнять Керем Эрсой и Шеркан Олгюнкан, четвертым рефери станет Арда Кардешлер - все из Турции.

За систему VAR, которая призвана помогать главному судье будет отвечать Федаи Сан из Швейцарии.

Отметим, что Халил Умут Мелер не судил матчи Шахтера, но судил матч Динамо - Бавария, в котором украинский клуб проиграл и два матча квалификации Лиги чемпионов против РБ Зальцбург и Копенгагена, где киевляне сыграли вничью 1:1 оба раза.

Также турок обслуживал два матча сборной Украины до 17 лет и "желто-голубые" дважды побеждали.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!