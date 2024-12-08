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Два основных игрока Баварии могут не сыграть против Шахтера

Мюнхенцы имеют серьезные проблемы.
Сегодня, 14:03
Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис / Getty Images
Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис / Getty Images

Мюнхенская Бавария имеет определенные кадровые трудности накануне поединка против Шахтера.

Как сообщает пресс-служба «красных», в последнем матче Бундеслиги против Гайденхайма два игрока получили травмы. Речь идет об Альфонсо Дэвисе и Кингсли Комана.

Оба футболиста повредили заднюю поверхность бедра. Их сроки восстановления пока неизвестны.

Отметим, что вв матче против Шахтера может не сыграть Гарри Кейн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария шахтер

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