Два основных игрока Баварии могут не сыграть против Шахтера

Мюнхенская Бавария имеет определенные кадровые трудности накануне поединка против Шахтера.

Как сообщает пресс-служба «красных», в последнем матче Бундеслиги против Гайденхайма два игрока получили травмы. Речь идет об Альфонсо Дэвисе и Кингсли Комана.

Оба футболиста повредили заднюю поверхность бедра. Их сроки восстановления пока неизвестны.

Отметим, что вв матче против Шахтера может не сыграть Гарри Кейн.

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