Моуринью: Я не хочу, чтобы Ман Сити исключили из АПЛ, я хочу справедливости

Наставник Фенербахче Жозе Моуринью сделал уточнение относительно своих последних выпадов в сторону Пепа Гвардиолы и Ман Сити.

По словам португальского специалиста, он не желает вылета «горожан» из АПЛ, а лишь хочет справедливого наказания для них.

«Мы с Пепом работали вместе, мы любим друг друга. Это неправда, что я хочу, чтобы Ман Сити вылетел. Я хочу справедливости.

Маленькие команды могут быть оштрафованы ФФП, когда они превышают лимиты на 5 или 10 евро.

Я также пострадал из-за лимитов в Роме. Я не думаю, что это справедливо», - сказал Жозе.

Напомним, ранее сообщалось, что в деле о Ман Сити увеличили количество нарушений , которые были совершены манкунианцами.

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