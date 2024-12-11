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Конопля и Грам - худшие игроки Шахтера в игре против Баварии по версии статистических порталов

Защитники "горняков" сегодня провалили матч.
Сегодня, 00:42
Ефим Конопля в борьбе за мяч / Getty Images
Ефим Конопля в борьбе за мяч / Getty Images

В рамках 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер разгромно уступил Баварии.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored выставили оценки по итогам матча.

Sofascore признал худшим игроком Шахтера Ефима Коноплю с оценкой 5.6, а лучшим автора гола Кевина - 7.0.

Whoscored поставил самую низкую оценку Алаа Граму - 5.4. Лучший также Кевин - 7.7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ефим Конопля Алаа Грам

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