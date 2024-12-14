"Их никогда нельзя списывать": Лидер Ливерпуля высказался о шансах Ман Сити навязать борьбу за чемпионство
Трент Александр-Арнольд уверен, что «горожане» еще не сказали своего последнего слова.
Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд поделился мыслями о шансах Манчестер Сити на борьбу за АПЛ.
По словам англичанина, он не удивится, если в конце сезона «горожане» будут активным участником гонки за чемпионством.
«Вы никогда не можете списывать их со счета, и я не буду удивлен, если они вернутся в гонку до конца чемпионата», - приводит слова Александра-Арнольда издание The Athletic.
Ранее Трент высказался о продлении контракта с Ливерпулем.
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