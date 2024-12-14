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Челси сделал милый подарок фанам, которые полетели на матч с Астаной

Лондонцы отметили преданность своих болельщиков.
Сегодня, 19:47
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Лондонский Челси сделал приятный сюрприз для фанатов, которые полетели на гостевой матч против Астаны в Лиге конференций.

«Синие» изготовили памятные брелки, на которых указано в милях расстояние между Лондоном и Алматы, где состоялся поединок.

Также на сувенире выгравирована надпись: "Over land and sea" (Над землей и морем - прим.)

Подарок получило 500 болельщиков столичного клуба, которые приобрели билеты на игру.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик снова пропустил тренировку Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси астана

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