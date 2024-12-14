Наполи довольно легко обыграл Удинезе и приблизился к Аталанте
В субботу, 14 декабря, Наполи отправился в гости к Удинезе в рамках 16-го тура Серии А.
Несмотря на давление гостей, Удинезе сумел заработать пенальти, но Мерет взял удар Товена, а вот помешать французу добить в пустые ворота он уже не смог. Еще до перерыва и киперу хозяев удалось продемонстрировать свои навыки и не позволить сравнять счет.
А вот во втором тайме неаполитанцы с легкостью оформили камбек.Уже на 50-й минуте Мактоминей вывел Лукаку на свидание с вратарем, и бельгиец уверенно сравнял счет. Но вырвать победу удалось ближе к концовке матча.
На 76-й минуте Лаутаро Джаннетти неудачно отправил мяч в собственные ворота, а затем Ангисса дальним ударом поставил точку в матче. После 16-туров Наполи отстает на два очка от идущей первой Аталанты.
Статистика матча Удинезе - Наполи 16-го тура Серии А
Удинезе - Наполи 1:3
Голы: Товен, 22 - Лукаку, 50, Джаннетти (автогол), 76, Ангисса, 81
Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 2.16
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 7 - 17
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 3 - 9
Фолы: 14 - 8
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