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Наполи довольно легко обыграл Удинезе и приблизился к Аталанте

Команда Конте доказала свои претензии на титул.
Сегодня, 21:02
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

В субботу, 14 декабря, Наполи отправился в гости к Удинезе в рамках 16-го тура Серии А.

Несмотря на давление гостей, Удинезе сумел заработать пенальти, но Мерет взял удар Товена, а вот помешать французу добить в пустые ворота он уже не смог. Еще до перерыва и киперу хозяев удалось продемонстрировать свои навыки и не позволить сравнять счет.

А вот во втором тайме неаполитанцы с легкостью оформили камбек.Уже на 50-й минуте Мактоминей вывел Лукаку на свидание с вратарем, и бельгиец уверенно сравнял счет. Но вырвать победу удалось ближе к концовке матча.

На 76-й минуте Лаутаро Джаннетти неудачно отправил мяч в собственные ворота, а затем Ангисса дальним ударом поставил точку в матче. После 16-туров Наполи отстает на два очка от идущей первой Аталанты.

Статистика матча Удинезе - Наполи 16-го тура Серии А

Удинезе - Наполи 1:3
Голы: Товен, 22 - Лукаку, 50, Джаннетти (автогол), 76, Ангисса, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 2.16
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 7 - 17
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 3 - 9
Фолы: 14 - 8

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