Ювентус на последних минутах спасся в матче с аутсайдером

Венеция была близка к тому, чтобы подняться с последнего места.

В субботу, 14 декабря, Ювентус принимал дома аутсайдера чемпионата Венецию.

Ювентус неплохо начал, осадил штрафную соперника и забил гол уже на 19-й минуте поединка. Тюрам был по воротам, но получилась скидка на Гатти, который и вогнал мяч в створ.

Несмотря на доминацию хозяев, Венеция не планировала отсиживаться в обороне и также создала несколько острых моментов, включая удар в перекладину.

Сразу со стартом второго тайма отличился Йылдыз, но арбитр зафиксировал игру рукой у турецкого форварда. А на 61-й минуте Венеция после классной комбинации сумела сравнять счет. Ювентус пошел вперед большими силами, но так и не смог забить.

Зато гости воспользовались шансом в самом конце матча, благодаря штрафному. Идзес идеально подстроился под мяч и вывел Венецию вперед. Однако последнее слово осталось за хоязева, лишь на 90+5 минуте Влахович оформил пенальти и свел матч к ничьей.

Статистика матча Ювентус - Венеция 16-го тура Серии А

Ювентус - Венеция 2:2

Голы: Гатти, 19, Влахович (пенальти), 90+5 - Эллертсон, 61, Идзес, 83

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 2.16

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 7 - 17

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 3 - 9

Фолы: 14 - 8

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