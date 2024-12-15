Аморим: У нас есть проблемы посерьезнее, чем у Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим считает, что у его клуба проблемы серьезней, чем у соперников.

В частности, специалист заявил, что сейчас Юнайтед испытывает куда большие трудности, чем их соседи.

"Ман Сити настолько хорош в своем деле, что в любой момент может изменить ситуацию.

У них очень сильная команда, которая много лет работает вместе. Они много выигрывали, но и немало проигрывали. У нас проблема посерьезнее, потому что мы работаем над простыми вещами, но хотим побеждать как Манчестер Сити.

И они, и мы переживаем не лучший момент в сезоне. Но это всегда дерби. И мы хотим победить", - приводит слова Аморима Sky Sports.

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