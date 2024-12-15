"Я бы точно спал еще хуже": Гвардиола рассказал, жалеет ли о новом контракте с Сити

Специалист не может покинуть клуб в такой ситуации.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что не жалеет о новом контракте с Манчестер Сити.

Напомним, испанский специалист продлил соглашение с "горожанами", однако в последнее время клуб слишком много проигрывает.

Тем не менее Пеп признался, что если он ушел сейчас, то чувствовал себя еще хуже. Также он заявил, что готов к тому, что его уволят из-за последних результатов, однако сам он не бросит клуб в такой ситуации.

"Я буду жалеть, если уйду сейчас. Я бы спал еще хуже, чем сейчас. Для меня невозможно оставить ситуацию такой, какая она есть сейчас.

Они могут уволить меня. Это может произойти, если мы продолжим в том же духе, но я точно не уйду сейчас. Если мой босс не доволен мной, они могут это сделать, но без шансов, что я уйду, когда мы в таком положении.

Когда я почувствую, что пришло время уйти, я сделаю это. У меня нет цели сделать мою жизнь и мой путь здесь совершенно другими. Это невозможно.

Если я уйду завтра или немного позже... Я был лучшим с этим клубом. Я никогда, никогда, никогда этого не забуду. Я не собираюсь ждать, пока выиграю еще одну Премьер-лигу или Лигу чемпионов, нет", - цитирует испанца Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити может подписать экс-хавбека Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!