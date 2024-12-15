"Я бы точно спал еще хуже": Гвардиола рассказал, жалеет ли о новом контракте с Сити
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что не жалеет о новом контракте с Манчестер Сити.
Напомним, испанский специалист продлил соглашение с "горожанами", однако в последнее время клуб слишком много проигрывает.
Тем не менее Пеп признался, что если он ушел сейчас, то чувствовал себя еще хуже. Также он заявил, что готов к тому, что его уволят из-за последних результатов, однако сам он не бросит клуб в такой ситуации.
"Я буду жалеть, если уйду сейчас. Я бы спал еще хуже, чем сейчас. Для меня невозможно оставить ситуацию такой, какая она есть сейчас.
Они могут уволить меня. Это может произойти, если мы продолжим в том же духе, но я точно не уйду сейчас. Если мой босс не доволен мной, они могут это сделать, но без шансов, что я уйду, когда мы в таком положении.
Когда я почувствую, что пришло время уйти, я сделаю это. У меня нет цели сделать мою жизнь и мой путь здесь совершенно другими. Это невозможно.
Если я уйду завтра или немного позже... Я был лучшим с этим клубом. Я никогда, никогда, никогда этого не забуду. Я не собираюсь ждать, пока выиграю еще одну Премьер-лигу или Лигу чемпионов, нет", - цитирует испанца Sky Sports.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити может подписать экс-хавбека Манчестер Юнайтед.
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