Манчестер Сити может зимой подписать бывшего хавбека Юнайтед

Манчестер Сити связался с Полем Погба, утверждает Independent.

По информации издания, "горожане" готовы подписать француза, пребывающего в статусе свободного агента, уже в январе.

При этом сам Погба пока не спешит принимать предложение. В первую очередь, хавбек не уверен, стоит ли играть за Сити, после игры за Юнайтед.

Кроме того, Поль в целом не уверен насчет возвращения в АПЛ. Француз предпочел любой другой чемпионат из топ-5 лиг, кроме, может быть, Лиги 1.

Ранее также лидер Ливерпуля заявил, что Сити еще рано вычеркивать из чемпионской гонки.

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