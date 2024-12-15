"Я обращаю внимание на все": Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда и Гарначо

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим рассказал о тонкостях выбора стартового состава.

Напомним, в центральном матче 16-го тура АПЛ Манчестер Сити играет с Манчестер Юнайтед. Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо не попали даже в заявку.

Хотя, как утверждают журналисты, игроки не травмированы, и присутствовали на сегодняшней тренировке. Аморим объяснил это своим выбором.

"Я обращаю внимание на всё: на то, как вы питаетесь, как одеваетесь, собираясь на игру. На всё. Я провожу свою оценку, а затем принимаю решение. Мы пообщались после последней тренировки.

С ними всё в порядке. Сегодня утром у них была тренировка, и я был с ними. Они действительно хорошо тренировались", - рассказал специалист перед матчем.

Ранее также Аморим заявил, что проблемы Юнайтед серьезней проблем Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!