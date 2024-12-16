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Барселона сенсационно уступила новичку Ла Лиги

Леганес минимально одолел каталонцев.
Сегодня, 00:11
Леганес / Getty Images
Леганес / Getty Images

В рамках 17-го тура Ла Лиги Барселона встретилась с Леганесом.

Аутсайдер чемпионата ошеломил гранд уже на 4-ой минуте. Забил Серхио Родригес

Барселона конечно же атаковала постоянно, пытаясь хотя бы сравнять счет, имела прекрасные возможности для этого, но ей патологически не везло.

В конце концов, мяч так ни разу и не побывал в воротах Леганеса, поэтому, они минимально победили своего значительно более именитого противника.

Барселона - Леганес 0:1

Гол: Родригес, 4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига

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