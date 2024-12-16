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Бензема может завершить карьеру и в новой роли вернуться в Реал

Француз еще не принял окончательное решение.
Сегодня, 12:16
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема летом следующего года может «повесить бутсы на гвоздь».

Как сообщает Relevo, форвард может вернуться в Реал. Якобы, он уже договорился о должности всемирного посла.

В Аль-Иттихаде считают, что француз доработает свой контракт до 2026 года. Также руководство саудовского клуба считает, что Бензема после завершения карьеры продолжит принимать участие в пиаре местной лиги благодаря своему имиджу.

В текущем сезоне Бензема провел 10 матчей в чемпионате, забив 10 голов и отдав 3 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Карим Бензема

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