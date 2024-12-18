Анчелотти: Реал покажет свою конкурентоспособность во второй половине сезона

Наставник мадридцев пообещал, что его команда выйдет на пик формы после первого круга.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал, продолжает ли он по его мнению, контролировать раздевалку.

Итальянский специалист выразил уверенность в том, что его подопечные прислушаются к нему и во второй половине сезона футболисты выйдут на свой пик.

"Сложно ответить на ваш вопрос, но, я считаю, что не потерял контроль, конечно, нет.

В футболе происходят спады - так было всегда. Иногда они могут случаться в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное - не останавливаться.

Если это произошло в октябре или ноябре, то надо выбираться из этой ситуации, и мы это делаем. Уверен, что во втором круге чемпионата и в плей-офф Лиги чемпионов мы покажем свою конкурентоспособность. Могу заверить вас, что я не потерял контроль над футболистами", - сказал Анчелотти.

Напомним, ранее сообщалось. что экс-футболист Реала сожалеет о своем уходе из клуба.

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