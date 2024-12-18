Анчелотти: Реал покажет свою конкурентоспособность во второй половине сезона
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал, продолжает ли он по его мнению, контролировать раздевалку.
Итальянский специалист выразил уверенность в том, что его подопечные прислушаются к нему и во второй половине сезона футболисты выйдут на свой пик.
"Сложно ответить на ваш вопрос, но, я считаю, что не потерял контроль, конечно, нет.
В футболе происходят спады - так было всегда. Иногда они могут случаться в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное - не останавливаться.
Если это произошло в октябре или ноябре, то надо выбираться из этой ситуации, и мы это делаем. Уверен, что во втором круге чемпионата и в плей-офф Лиги чемпионов мы покажем свою конкурентоспособность. Могу заверить вас, что я не потерял контроль над футболистами", - сказал Анчелотти.
Напомним, ранее сообщалось. что экс-футболист Реала сожалеет о своем уходе из клуба.
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