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Анчелотти: Реал покажет свою конкурентоспособность во второй половине сезона

Наставник мадридцев пообещал, что его команда выйдет на пик формы после первого круга.
Сегодня, 18:59
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал, продолжает ли он по его мнению, контролировать раздевалку.

Итальянский специалист выразил уверенность в том, что его подопечные прислушаются к нему и во второй половине сезона футболисты выйдут на свой пик.

"Сложно ответить на ваш вопрос, но, я считаю, что не потерял контроль, конечно, нет.

В футболе происходят спады - так было всегда. Иногда они могут случаться в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное - не останавливаться.

Если это произошло в октябре или ноябре, то надо выбираться из этой ситуации, и мы это делаем. Уверен, что во втором круге чемпионата и в плей-офф Лиги чемпионов мы покажем свою конкурентоспособность. Могу заверить вас, что я не потерял контроль над футболистами", - сказал Анчелотти.

Напомним, ранее сообщалось. что экс-футболист Реала сожалеет о своем уходе из клуба.

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