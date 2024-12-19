"Людей заставляют уйти": Манчестер Юнайтед отменил премии для стюардов и супервайзеров

Манчестер Юнайтед вновь вызвал гнев у фанатов у сотрудников, продолжая оптимизировать расходы.

В рамках последних изменений клуб решил отменить любые премии стюардам и супервайзерам. Многие сотрудники клуба уже уволились.

О ситуации изнутри рассказал некто Фрэнк Робинсон, проработавший в Манчестер Юнайтед 24 года.

Многие стюарды уходят после прихода Рэтклиффа. Вплоть до прошлого года они получали премию: за каждые 10 матчей – 100 фунтов стерлингов. Теперь нам сказали: у вас этого не будет. Так что они полностью прекратили эти выплаты. В течение многих лет у нас определялся лучший стюард недели, его кто-то номинировал или болельщики писали и говорили, как хорошо этот стюард справился со своей работой. За это давали 50 фунтов. Сейчас же титул есть, а премии за него уже нет.

"Это крайне мелочно для футбольного клуба. Вы обделяете людей, которые находятся на нижней ступени.

Супервайзеры и стюарды, проработавшие в МЮ много лет, уходят. Некоторым уже за 70, и их отправляют на верхний ярус северной трибуны, потому что знают, что им такое отношение не понравится и они уволятся. В таком случае можно будет привести больше людей из специального агентства. Этих людей вынуждают уйти. Их заменяют неквалифицированными, неподготовленными сотрудниками агентств.

На стюардов из агентств нет накладных расходов, их не нужно учить, экипировать, не нужно думать об их зарплатах и отпусках, - приводит слова 67-летнего Робинсона The i.

Ранее также Ширер заявил, что Аморим идеально подоходит для МЮ.

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