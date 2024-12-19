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Ширер: Очень здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами

Экс-форвард убежден, что именно такой тренер и нужен был МЮ.
Сегодня, 19:44
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Легенда английского футбола Алан Ширер похвалил нового тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморима.

Ширер считает, что Аморим первый тренер манкуанианцев за долгое время, который намерен всерьез почистить состав от пассажиров.

"Очень здорово видеть, что Аморим способен оставить свой след в клубе и что он не собирается иметь дело с пассажирами.

Я думаю, победа над Сити стала для него хорошим результатом из-за того, кого он оставил вне состава. Это то, что должно было произойти в клубе. Если он собирается вернуть их туда, где они хотят быть, то ему придется отстранять игроков - и им придется делать так, как он хочет, или уходить.

В Манчестер Юнайтед так уже давно не было. Если они не последуют за ним, он откажется от них или пристыдит их. Им решать, хотят ли они идти вместе с тренером или нет, он продемонстрировал непривычный подход", - цитирует бывшего форварда Mirror.

Ранее также стало известно, что Рэшфорд пропустит и матч с Тоттенхэмом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Алан Ширер Рубен Аморим

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