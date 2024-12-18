iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рэшфорд второй раз подряд не попал в заявку Манчестер Юнайтед

Похоже, Маркусу пора учить арабский.
Сегодня, 20:06
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Издание Manchester Evening News опубликовало список игроков, которые поехали в Лондон на матч против Тоттенхэма в рамках Кубка Лиги.

По информации источника, вместе с командой на матч не отправился Маркус Рэшфорд, который пропустит вторую игру манкунианцев подряд. Ранее он не попал в заявку на дерби.

А вот еще один игрок, который не сыграл против Ман Сити, Алехандро Гарначо все же поедет в столицу на кубковый матч.

Напомним, ранее сообщалось, что Рэшфорд выразил готовность к уходу из Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

Статьи по теме

Рэшфорд: Я готов к новому вызову Рэшфорд: Я готов к новому вызову
Саудовские клубы могут подписать проблемную звезду Манчестер Юнайтед Саудовские клубы могут подписать проблемную звезду Манчестер Юнайтед
Рэшфорд может уйти из МЮ уже зимой Рэшфорд может уйти из МЮ уже зимой
Снукер. Бойко прошёл во второй раунд квалификации German Masters Снукер. Бойко прошёл во второй раунд квалификации German Masters
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: третий этап Кубка мира начнется во Франции
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

20:34
Снукер. Бойко прошёл во второй раунд квалификации German Masters
Европа20:33
Раньери: Довбик обладает чемпионским менталитетом и должен это показывать
Европа20:06
Рэшфорд второй раз подряд не попал в заявку Манчестер Юнайтед
Формула 119:31
Перес объявил об уходе из Red Bull
Европа18:59
Анчелотти: Реал покажет свою конкурентоспособность во второй половине сезона
Европа18:21
Дженоа Малиновского сменила владельца
Киберспорт17:50
NaVi прошли в гранд финал чемпионата мира по PUBG
Бокс17:44
Промоутер Фьюри ответил, возможна ли трилогия с Усиком
Европа17:33
Реал сыграет оптимальным составом в финале Межконтинентального кубка
Бокс17:00
Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK