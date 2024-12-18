Рэшфорд второй раз подряд не попал в заявку Манчестер Юнайтед

Издание Manchester Evening News опубликовало список игроков, которые поехали в Лондон на матч против Тоттенхэма в рамках Кубка Лиги.

По информации источника, вместе с командой на матч не отправился Маркус Рэшфорд, который пропустит вторую игру манкунианцев подряд. Ранее он не попал в заявку на дерби.

А вот еще один игрок, который не сыграл против Ман Сити, Алехандро Гарначо все же поедет в столицу на кубковый матч.

Напомним, ранее сообщалось, что Рэшфорд выразил готовность к уходу из Манчестер Юнайтед.

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