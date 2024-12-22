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Миколенко сыграет юбилейный матч за Эвертон

Виталий сыграет против Челси.
Сегодня, 14:59
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках 17-го тура АПЛ Эвертон сыграет с Челси.

Команды определились с составом на матч. Украинец Виталий Миколенко традиционно оказался в старте на игру «ирисок».

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Для украинского защитника этот матч станет юбилейный. Миколенко сыграет сотый поединок за Эвертон.

Матч Эвертон - Челси начнется сегодня, 22 декабря, в 16:00

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон Виталий Миколенко

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