Одноклубник Миколенко отличился благородным поступком для молодого фаната Эвертона

Сегодня, 7 декабря, должно было состояться ммерсисайдское дерби между Эвертоном и Ливерпулем, которое перенесли из-за штормового предупреждения.

Для некоторых болельщиков перенос поединка из-за непогоды стал особенно неприятной новостью. Одним из таких стал 15-летний австралиец МакКензи Кинселла, который приехал на поединок со своей Родины, чтобы поддержать любимый Эвертон.

Об истории парня узнал легендарный защитник «ирисок» Шеймус Коулман и решил сделать приятный подарок фанату своего клуба.

Коулман пригласил Кинселла, который откладывал свои карманные деньги специально для этой поездки, в тренировочный комплекс мерсисайдского коллектива в грядущий понедельник и предложил познакомиться с ним и другими футболистами Эвертона.

BBC EXCLUSIVE. I can reveal #EFC Captain Seamus Coleman has invited 15 year old fan Mackenzie Kinsella from Australia to Everton's training ground



The teen used his savings to fly from Sydney for the last Merseyside Derby at Goodison but it was postponed. More on @bbcmerseysport pic.twitter.com/1JdOk7YdI6