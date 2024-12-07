Одноклубник Миколенко отличился благородным поступком для молодого фаната Эвертона
Сегодня, 7 декабря, должно было состояться ммерсисайдское дерби между Эвертоном и Ливерпулем, которое перенесли из-за штормового предупреждения.
Для некоторых болельщиков перенос поединка из-за непогоды стал особенно неприятной новостью. Одним из таких стал 15-летний австралиец МакКензи Кинселла, который приехал на поединок со своей Родины, чтобы поддержать любимый Эвертон.
Об истории парня узнал легендарный защитник «ирисок» Шеймус Коулман и решил сделать приятный подарок фанату своего клуба.
Коулман пригласил Кинселла, который откладывал свои карманные деньги специально для этой поездки, в тренировочный комплекс мерсисайдского коллектива в грядущий понедельник и предложил познакомиться с ним и другими футболистами Эвертона.
BBC EXCLUSIVE. I can reveal #EFC Captain Seamus Coleman has invited 15 year old fan Mackenzie Kinsella from Australia to Everton's training ground— Giulia Bould (@GiuliaBould) December 7, 2024
The teen used his savings to fly from Sydney for the last Merseyside Derby at Goodison but it was postponed. More on @bbcmerseysport pic.twitter.com/1JdOk7YdI6
Окончательная дата матча пока неизвестна. Скорее всего, он состоится в феврале.
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