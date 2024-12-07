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Одноклубник Миколенко отличился благородным поступком для молодого фаната Эвертона

Шеймус Коулман сделал приятное предложение болельщику, который приехал из Австралии на перенесенное мерсисайдское дерби.
Сегодня, 17:31
Шеймус Коулман / Getty Images
Шеймус Коулман / Getty Images

Сегодня, 7 декабря, должно было состояться ммерсисайдское дерби между Эвертоном и Ливерпулем, которое перенесли из-за штормового предупреждения.

Для некоторых болельщиков перенос поединка из-за непогоды стал особенно неприятной новостью. Одним из таких стал 15-летний австралиец МакКензи Кинселла, который приехал на поединок со своей Родины, чтобы поддержать любимый Эвертон.

Об истории парня узнал легендарный защитник «ирисок» Шеймус Коулман и решил сделать приятный подарок фанату своего клуба.

Коулман пригласил Кинселла, который откладывал свои карманные деньги специально для этой поездки, в тренировочный комплекс мерсисайдского коллектива в грядущий понедельник и предложил познакомиться с ним и другими футболистами Эвертона.

Окончательная дата матча пока неизвестна. Скорее всего, он состоится в феврале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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