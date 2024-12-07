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Мерсисайдское дерби было перенесено из-за шторма

Эвертон объявил об отмене матча.
Сегодня, 10:59
Гудисон Парк / Getty Images
Гудисон Парк / Getty Images

Матч 15-го тура АПЛ между Эвертоном и Ливерпулем не состоится в субботу, 7 декабря.

Напомним, что в Британию пришел шторм Дарраг, от которого ожидают много неприятностей. Еще вчера метеорологи объявили желтый уровень опасности.

Пресс-служба Эвертона объявила о переносе матча, а позднее информацию подтвердили и городские власти Ливерпуля.

Также были отменены ряд матчей в Чемпионшипе, Лиге 2, а также в лиге Уэльса.

Ранее также сообщалось, что єкс-хавбек Ливерпуля может продолжить карьеру в Венгрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль эвертон

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