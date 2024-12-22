2+2 от Салаха помогли Ливерпулю разгромить Тоттенхэм

В воскресенье, 22 декабря, Тоттенхэм принимал дома Ливерпуль в рамках 17-го тура АПЛ.

Сразу со старта матча стало понятно, что игра получится очень результативной. В первые 20 минут Салах мог трижды открыть счет. Получилось это сделать лишь на 23-й минуте, но забил Луис Диас.

На 36-й минуте Маккаллитер нашел пространство в штрафной "шпор" и головой вогнал второй гол. Но еще до конца тайма Мэддисон классным дальним ударом сократил разрыв до минимума, однако ненадолго. В компенсированное время Салах откатил Собослаю, который забил третий мяч.

После перерыва Салах забил уже сам, первым сориентировавшись в штрафной, а еще через 10 минут египтянин оформил дубль. Тоттенхэм сумел отыграть еще два мяча стараниями Кулушевски и Соланке, но Ливерпуль забил шестой мяч, после отличной игры Салаха и Диаса.

Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль 17-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Ливерпуль 3:6

Голы: Мэддисон, 41, Кулушевски, 72, Соланке, 83 - Диас, 23, 85, Маккаллистер, 36, Собослай, 45+1, Салах, 54, 61

Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 4.55

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 9 - 24

Удары в створ: 5 - 12

Угловые: 7- 5

Фолы: 7 - 9

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