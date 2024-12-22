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Аутсайдер чемпионата почти отобрал очки у Ювентуса

Команда Тьяго Мотты с трудом обыграла Монцу.
Вчера, 23:48
Монца - Ювентус / Getty Images
Монца - Ювентус / Getty Images

В воскресенье, 22 декабря, Монца принимала дома Ювентус в рамках 17-го тура Серии А.

В первые 10 минут команды обменялись опасными моментами, Монца не собиралась играть от защиты, как ожидалось от аутсайдера. Но уже на 14-й минуте Уэстон Маккенни открыл счет благодаря угловому.

Не прошло и 10 минут, как план хозяев сработал, и Биринделли сравнял счет точным ударом в самый угол ворот. А еще до конца первого тайма Гонсалес снова вывел Ювентус вперед, первым сыграв на подборе.

Во втором тайме команда Мотты прибавила, однако хозяева все равно не позволяли Ювентусу захватить преимущество на поле. 

Наиболее активным игроком в составе гостей был, как обычно, Кенан Йылдыз, однако несмотря на все старания турка, матч так и завершился минимальной победой "бьянконери".

Статистика матча Монца - Ювентус 17-го тура Серии А

Монца - Ювентус 1:2
Голы: Биринделли, 22 - Маккенни, 14, Гонсалес, 39

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 17 - 16
Удары в створ: 5 - 9
Угловые: 3 - 7
Фолы: 7 - 13

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