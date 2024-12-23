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Агент Нкунку предложил услуги футболиста испанскому гранду

Пини Захави пытается убедить Барселону.
Сегодня, 19:35
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Нападающий Челси Кристофер Нкунку хочет покинуть клуб уже зимой, утверждает Diario Sport.

Француз недоволен своим игровым временем и готов сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как утверждает издание, агент футолиста Пини Захави уже предложил услуги Нкунку Барселоне. Однако ключевой проблемой является то, что каталонцы не планировали выходить на рынок в январе.

При этом сам Нкунку заинтересован в переходе и готов существенно снизить свои финансовые запросы. Но пока каталонский клуб не предпринимал никаких действий касательно трансфера.

В текущем сезоне Кристофер провел на поле всего тысячу минут, отличившись 12-ю голами и 4 ассистами.

Ранее также Илья Забарный оценил разгром Манчестер Юнайтед.

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