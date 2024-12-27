iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезда Барселоны может оказаться в английском гранде

Агент Дани Ольмо прилетел на Туманный Альбион.
Сегодня, 12:35
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Агент Дані Ольмо Енді Бара прилетів до Англії, пише Daily Mail.

Сам Бара підтвердив виданню цю інформацію, однак заявив, що просто перебуває у відпустці.

Передбачається, що агент міг також приїхати для того, щоб вивчити можливі пропозиції. Вважається, що Ольмо цікавий Арсеналу й обом манчестерським клубам.

Нагадаємо, що у Барселони є проблеми з тим, щоб заявити іспанця на другу половину сезону. Якщо клуб не знайде вихід, Ольмо може покинути каталонців взимку вільним агентом.

При цьому сам Дані хотів би залишитися в клубі, вихованцем якого є. Він готовий піти на низку поступок, щоб допомогти команді із заявкою.

Раніше також повідомлялося, що інший гравець Барселони вже наводить довідки в Саудівській Аравії.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дани ольмо

Статьи по теме

"Нынешний календарь - адский": Лидер Барселоны присоединился к лагерю игроков, критикующих количество матчей "Нынешний календарь - адский": Лидер Барселоны присоединился к лагерю игроков, критикующих количество матчей
Новичок Барселоны сможет сыграть против Цыганкова Новичок Барселоны сможет сыграть против Цыганкова
Звезда Барселоны не попал в заявку сборной Испании на матч Лиги наций: известна причина Звезда Барселоны не попал в заявку сборной Испании на матч Лиги наций: известна причина
Ольмо оценил свой дебют за Барселону - испанец принес победу каталонцам в матче Примеры Ольмо оценил свой дебют за Барселону - испанец принес победу каталонцам в матче Примеры
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Европа15:32
"Благодаря ему я чувствую уверенность": Забарный расхвалил тренера Борнмута
Европа14:51
Барселоне отказали в регистрации Ольмо и Виктора на вторую половину сезона
Европа14:49
Тренер Ливерпуля может возглавить другой клуб
Европа14:15
Манчестер Юнайтед предложил Рэшфорда итальянскому клубу
Европа14:09
Топ-клуб европейского чемпионата интересуется лидером Александрии
Европа13:45
Одноклубник Трубина выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры
Европа13:38
"Ожидали больше": Цыганков попал в неприятный антирейтинг
Формула 113:13
Вице-чемпион Формулы-1 оценил переход Хэмилтона в Феррари
Европа12:59
Реал интересуется одноклубником Забарного
Европа12:35
Звезда Барселоны может оказаться в английском гранде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK