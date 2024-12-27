Звезда Барселоны может оказаться в английском гранде

Агент Дані Ольмо Енді Бара прилетів до Англії, пише Daily Mail.

Сам Бара підтвердив виданню цю інформацію, однак заявив, що просто перебуває у відпустці.

Передбачається, що агент міг також приїхати для того, щоб вивчити можливі пропозиції. Вважається, що Ольмо цікавий Арсеналу й обом манчестерським клубам.

Нагадаємо, що у Барселони є проблеми з тим, щоб заявити іспанця на другу половину сезону. Якщо клуб не знайде вихід, Ольмо може покинути каталонців взимку вільним агентом.

При цьому сам Дані хотів би залишитися в клубі, вихованцем якого є. Він готовий піти на низку поступок, щоб допомогти команді із заявкою.

Раніше також повідомлялося, що інший гравець Барселони вже наводить довідки в Саудівській Аравії.

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