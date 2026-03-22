Хавбек Барселоны - об Атлетико в ЛЧ: "Не можем позволить себе оступиться"

Высказался о предстоящем поединке с обидчиком в Кубке Испании.
Сегодня, 14:57       Автор: Валентина Чорноштан
Дани Ольмо / Getty Images
Полузащитник Барселоны Дани Ольмо для Marca поделился своими мыслями касательно предстоящей игры 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

Напомним, что перед матчами Лиги чемпионов каталонской команде предстоит встретиться с матрасниками в рамках Ла Лиги 4 апреля, а затем 8 и 14 апреля - в рамках Лиги чемпионов.

"Мы ожидали именно такого сценария: либо всё, либо ничего. У нас есть потенциал, и мы можем пройти дальше, если покажем лучшую игру", - сказал Ольмо.

Мы мотивированы, а также помним, что произошло в Кубке Испании, и не можем позволить себе оступиться. Я уже играл в матче плей-офф Лиги чемпионов в Будапеште, и мы хотим снова туда попасть.

К слову, Барселона к финальной части сезона может остаться без своего стадиона.

