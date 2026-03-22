iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона вновь без своего стадиона

Команда рискует снова покинуть Камп Ноу из-за задержки реконструкции.
Сегодня, 13:44       Автор: Валентина Чорноштан
Камп Ноу / Getty Images
Камп Ноу / Getty Images

Как сообщает Diari ARA, на Камп Ноу ожидается новая волна работ на стадионе, из-за которой команде придётся переехать.

По имеющейся информации, на арене будет проводиться монтаж новой крыши, который оказался сложнее, чем предполагалось изначально.

Отмечается, что работы по реконструкции могут занять примерно семь месяцев, что может повлиять на сроки - изначально планировалось завершить всё летом 2027 года.

Теперь Барселона может проводить матчи на стадионах Эстади Йохан Кройф и Монтжуик, однако для этого требуется разрешение городских властей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Камп Ноу

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK