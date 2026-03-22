Челси терпит четвёртое поражение подряд

Подопечные Лиэма Росеньора не забивают 3 матча подряд впервые с 2023 года и потерпели четвертое поражение подряд в этом сезоне.

Челси проиграл Эвертону Виталия Миколенка со счетом 0:3. До этого "пенсионеры" не смогли переиграть ПСЖ в двух матчах Лиги чемпионов (2:5, 0:3) и были обыграны Ньюкаслом в АПЛ со счетом 0:1.

Добавим, что команда не забила ни одного гола в трех последних матчах. Напомним, что в последний раз серия из трех игр без забитых мячей случалась в сентябре 2023 года. Тогда Челси проиграл Ноттингем Форест (0:1) и Астон Вилле (0:1), а также сыграл вничью с Борнмутом (0:0).

Впереди у "синих" игра 1/4 финала Кубка Англии против Порт Вейл.

