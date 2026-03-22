Русский Українська
Оценка Миколенко за матч против Челси

Ключевые моменты игры с участием Виталия.
Сегодня, 08:16       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу, 21 марта, Эвертон дома смог переиграть Челси, в разгроме "пенсионеров" принял участие Виталий Миколенко.

Украинский центральный защитник отыграл матч до финального свистка. За это время 26-летний игрок отдал 74% точных передач (29/39) и выиграл 40% дуэлей (4/10).

Также он сделал 3 отбора, 5 выносов, 4 подбора, трижды был обыгран, 15 раз потерял мяч, 1 раз нарушил правила и 1 раз неудачно пошел в дриблинг.

По завершении матча статистический портал WhoScored поставил ему оценку 7,7, а Sofascore оценил игру Виталия в 7,1 балла.

Также 21 марта в чемпионате Испании играли Цыганков и Ванат. Их оценки вы можете узнать на нашем сайте.

