Оценка Миколенко за матч против Челси

В субботу, 21 марта, Эвертон дома смог переиграть Челси, в разгроме "пенсионеров" принял участие Виталий Миколенко.

Украинский центральный защитник отыграл матч до финального свистка. За это время 26-летний игрок отдал 74% точных передач (29/39) и выиграл 40% дуэлей (4/10).

Также он сделал 3 отбора, 5 выносов, 4 подбора, трижды был обыгран, 15 раз потерял мяч, 1 раз нарушил правила и 1 раз неудачно пошел в дриблинг.

По завершении матча статистический портал WhoScored поставил ему оценку 7,7, а Sofascore оценил игру Виталия в 7,1 балла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!