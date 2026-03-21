Эвертон - Челси 3:0: обзор матча и результат игры 21.03.2026

"Ириски" расправились на своем поле с лондонской командой.
Сегодня, 22:15       Автор: Игорь Мищук
Эвертон разгромил Челси / Getty Images
В субботу, 21 марта, Эвертон встречался дома с Челси в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Дэвида Мойеса одержали убедительную победу, разгромив соперника со счетом 3:0.

Читай также: Ливерпуль уступил в гостях Брайтону

Эвертон повел в противостоянии на 33-й минуте усилиями Бету, который после разрезной передачи из глубины опередил защитников и перебросил голкипера лондонцев.

После перерыва нападающий "ирисок" удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. На 62-й минуте Бету мощным ударом из пределов штрафной отправил мяч в сетку между ног вратаря. А разгромную точку в поединке на 76-й минуте поставил Илиман Ндиайе, положив мяч в девятку.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

Набрав 46 очков, Эвертон поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ. Челси расположился строчкой выше, опережая "ирисок" на два балла.

Статистика матча Эвертон - Челси 31-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Челси 3:0

Голы: Бету, 33, 62, Ндиайе, 76

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 1.12
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 9 - 4
Угловые: 3 - 9
Фолы: 5 - 7

Эвертон: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко - Гарнер, Гуйе - Макнил (Брентвейт, 78), Дьюзбери-Холл (Рель, 89), Ндиайе (Ироэгбунам, 89) - Бету (Барри, 81).

Челси: Санчес - Гюсто (Гарначо, 46), Фофана, Хато, Кукурелья - Лавия, Кайседо (Адарабиойо, 78) - Палмер, Фернандес, Нету (Эстевао, 70) - Педро (Делап, 78).

Предупреждения: Гарначо, Фофана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

Статьи по теме

Ливерпуль уступил в гостях Брайтону Ливерпуль уступил в гостях Брайтону
Манчестер Сити хочет усилиться в полузащите на фоне слухов об уходе Родри и Силвы Манчестер Сити хочет усилиться в полузащите на фоне слухов об уходе Родри и Силвы
Экстра-лига по футзалу: ХИТ одержал победу над Сухой Балкой, Киев Футзал переиграл Авалон Экстра-лига по футзалу: ХИТ одержал победу над Сухой Балкой, Киев Футзал переиграл Авалон
Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при в Марбелье Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при в Марбелье

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Жироны, поединки Серии А, Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Футзал23:40
Экстра-лига по футзалу: ХИТ одержал победу над Сухой Балкой, Киев Футзал переиграл Авалон
Гимнастика23:28
Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при в Марбелье
Легкая атлетика22:57
Дюплантис с новым рекордом четвертый раз подряд стал чемпионом мира
Европа22:15
Эвертон с Миколенко нанес разгромное поражение Челси
Европа21:50
Жирона с украинцами уступила Осасуне
Бокс21:25
Лапин за минуту остановил латвийского соперника
Бокс21:05
Хижняк быстрой победой дебютировал на профессиональном ринге
Биатлон20:38
Перро взял Малый хрустальный глобус в гонках преследования
Биатлон19:59
Жанмонно завоевала четвертый хрустальный глобус в сезоне
Бокс19:32
"Сам хотел посмотреть, что у нас за страна": Усик рассказал о приезде Джошуа
