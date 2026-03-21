Эвертон - Челси 3:0: обзор матча и результат игры 21.03.2026

"Ириски" расправились на своем поле с лондонской командой.

В субботу, 21 марта, Эвертон встречался дома с Челси в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Дэвида Мойеса одержали убедительную победу, разгромив соперника со счетом 3:0.

Эвертон повел в противостоянии на 33-й минуте усилиями Бету, который после разрезной передачи из глубины опередил защитников и перебросил голкипера лондонцев.

После перерыва нападающий "ирисок" удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. На 62-й минуте Бету мощным ударом из пределов штрафной отправил мяч в сетку между ног вратаря. А разгромную точку в поединке на 76-й минуте поставил Илиман Ндиайе, положив мяч в девятку.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

Набрав 46 очков, Эвертон поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ. Челси расположился строчкой выше, опережая "ирисок" на два балла.

Статистика матча Эвертон - Челси 31-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Челси 3:0

Голы: Бету, 33, 62, Ндиайе, 76

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 1.12

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 10 - 12

Удары в створ: 9 - 4

Угловые: 3 - 9

Фолы: 5 - 7

Эвертон: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко - Гарнер, Гуйе - Макнил (Брентвейт, 78), Дьюзбери-Холл (Рель, 89), Ндиайе (Ироэгбунам, 89) - Бету (Барри, 81).

Челси: Санчес - Гюсто (Гарначо, 46), Фофана, Хато, Кукурелья - Лавия, Кайседо (Адарабиойо, 78) - Палмер, Фернандес, Нету (Эстевао, 70) - Педро (Делап, 78).

Предупреждения: Гарначо, Фофана.

