Саудовский клуб интересуется лидером Барселоны

Хавбек Барселоны Дани Ольмо заинтересовал саудовский клуб, пишет Marca.

Аль-Кадиссия внимательно следит за испанцем. Представители клуба несколько раз летали в Испанию, чтобы лично понаблюдать за игроком.

Кроме того саудовский клуб уже наладил контакты с представителями Барселоны, однако пока не делал официального предложения.

Сам же Ольмо не заинтересован в том, чтобы покинуть каталонский клуб. Он счастлив в Барселоне и вряд ли поменяет летом свое решение.

Текущий контракт хавбека действителен до 2030 года. В текущем сезоне Дани Ольмо провел 38 матчей, отличившись восемью голами и семью ассистами.

