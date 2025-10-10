Хавбек Барселоны может пропустить Эль-Классико

Полузащитник Барселоны Дани Ольмо может пропустить Эль-Классико, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что хавбек получил травму в сборной и пропустит международные матчи.

Однако травма может оказаться серьезней, чем ожидалось. Издание считает, что Ольмо точно пропустит поединки с Жироной и Олимпиакосом.

А вот его участие в матче с Реалом 26 октября возможно, но маловероятно.

В текущем сезоне у Ольмо на счету восемь матчей и один гол.

Ранее также сообщалось, что талант Барселоны приглянулся другому испанскому клубу.

