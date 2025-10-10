Испания теряет полузащитника Барселоны из-за травмы икры

Полузащитник Барселоны и сборной Испании Дани Ольмо получил удар по икре во время тренировки сборной Испании, сообщает Marca.

По имеющейся информации, 10 октября сборная Испании проводила тренировку перед предстоящей игрой против сборной Грузии.

Во время тренировки полузащитнику Дани Ольмо нанесли удар по ноге, он покинул занятие, и теперь его участие в субботнем матче против Грузии практически исключено.

Помимо Ольмо, в сборной Испании отсутствуют Нико Вильямс и Ламин Ямаль и Родриго.

Напомним, сборная Испании помимо Грузии должна встретиться со сборной Болгарии 14 октября.

