Луис де ла Фуэнте огласил заявку Испании на квалификацию ЧМ

На этот раз без звезды Барселоны.

На следующей неделе начнутся матчи квалификации к чемпионату мира. На официальной странице в социальной сети X сборная Испании опубликовала заявку игроков, которые примут участие в заключительных матчах отбора к ЧМ.

В заявку главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте включил 26 игроков, кроме звездного полузащитника Барселоны Педри.

Para que te los guardes.



👥 Estos son los 26 nombres para los partidos ante Georgia y Turquía que nos pueden clasificar para el próximo Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QM4WvP5zwC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 7, 2025

Отмечается, что у хавбека разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. В этом сезоне испанец принял участие в 13 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах.

Напомним, сборная Испании сыграет против Грузии 15 ноября и Турции 18 ноября.

