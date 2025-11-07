iSport.ua
Луис де ла Фуэнте огласил заявку Испании на квалификацию ЧМ

На этот раз без звезды Барселоны.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

На следующей неделе начнутся матчи квалификации к чемпионату мира. На официальной странице в социальной сети X сборная Испании опубликовала заявку игроков, которые примут участие в заключительных матчах отбора к ЧМ.

В заявку главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте включил 26 игроков, кроме звездного полузащитника Барселоны Педри.

Отмечается, что у хавбека разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. В этом сезоне испанец принял участие в 13 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах.

Напомним, сборная Испании сыграет против Грузии 15 ноября и Турции 18 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте

