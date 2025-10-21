iSport.ua
Тренер Испании ответил Барселоне на критику по поводу травмы Ямаля

Прокомментировал претензии.
Сегодня, 07:20       Автор: Валентина Чорноштан
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
На прошлой неделе проходили матчи сборных в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года. Сборная Испании провела матчи против Болгарии и Грузии. Во время этих встреч вингер Барселоны Ламин Ямаль получил травму.

Внутри Барселоны, а именно главный тренер Ханс Флик, очень негативно высказался о повреждении Ямаля, полученном во время международной паузы. В ответ на это главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ситуацию.

"Я этого не понял, потому что Флик тоже был тренером сборной. В конце концов, каждого судят по его действиям. Я также иногда не понимаю позицию клубов, хотя и ценю их готовность отпускать игроков в сборную.

Все футболисты хотят выступать за национальную команду. И клубы тоже этого хотят, ведь это повышает ценность каждого их игрока", — цитирует слова Луиса де ла Фуэнте издание As.

Напомним, что медики назвали сроки восстановления Ламина Ямаля.

