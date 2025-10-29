Два основных игрока Барселоны вернулись в общую группу

Барселона снова сможет рассчитывать на нападающего Роберта Левандовски и полузащитника Дани Ольмо.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что оба игрока вернулись после травм и возобновили тренировки в общей группе.

Читай также: Барселона может заработать деньги, слетав на "товарняк" в Южную Америку

Польский форвард и испанский хавбек сегодня готовились вместе с командой к ближайшему матчу 11-го тура Ла Лиги против Эльче, который состоится в воскресенье, 2 ноября.

Lewandowski and Olmo are back with the group 👏 pic.twitter.com/2XiaRJaoY7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2025

Оба футболиста восстановились от повреждений, полученных во время октябрьской международной паузы.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за Барселону во всех турнирах девять матчей, в которых забил четыре мяча. На счету Ольмо один гол и два ассиста в десяти поединках.

Напомним, что в то же время Барселона сообщила о травме своего ключевого полузащитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!