Два основных игрока Барселоны вернулись в общую группу
Барселона снова сможет рассчитывать на нападающего Роберта Левандовски и полузащитника Дани Ольмо.
Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что оба игрока вернулись после травм и возобновили тренировки в общей группе.
Польский форвард и испанский хавбек сегодня готовились вместе с командой к ближайшему матчу 11-го тура Ла Лиги против Эльче, который состоится в воскресенье, 2 ноября.
Lewandowski and Olmo are back with the group 👏 pic.twitter.com/2XiaRJaoY7— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2025
Оба футболиста восстановились от повреждений, полученных во время октябрьской международной паузы.
В нынешнем сезоне Левандовски провел за Барселону во всех турнирах девять матчей, в которых забил четыре мяча. На счету Ольмо один гол и два ассиста в десяти поединках.
Напомним, что в то же время Барселона сообщила о травме своего ключевого полузащитника.
