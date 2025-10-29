Барселона может заработать деньги, слетав на "товарняк" в Южную Америку

Каталонцы нашли еще один "рычаг".

Последние несколько лет Барселона продолжает борьбу с финансовыми проблемами, а их попытки найти деньги, используя различные "рычаги" давно стали мемом.

Испанские СМИ сообщают, что одним из очередных решений улучшения финансов для "блаугранас" может стать предложение из Перу.

Один из местных клубов предложил Барселоне прилететь к ним и провести здесь товарищеский поединок, за который им обещают заплатить 7-8 млн евро.

Таким образом перуанцы хотят популяризировать футбол в стране. Сам матч может состояться после поединка Барсы против Вильярреала, который пройдет 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Барселона лидирует в борьбе за звезду Марселя.

