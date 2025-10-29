Барселона сообщила о травме своего ключевого игрока

Барселона на своем официальном сайте сообщила о травме одного из лидеров команды Педри.

Как информирует пресс-служба каталонского клуба, испанскому полузащитнику диагностировали разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра.

Сроки реабилитации 22-летнего футболиста "блаугранас" не называют, заявляя, что возвращение игрока в строй будет зависеть от хода его восстановления.

Отмечается, что до травмы полузащитник пропустил лишь один матч под руководством тренера Ханса-Дитера Флика, сыграв в 72 из 73 возможных поединках.

В нынешнем сезоне Педри провел за Барселону во всех турнирах 13 матчей, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

