Барселона сообщила о травме своего ключевого игрока

Каталонский клуб потерял на неопределенный срок Педри.
Сегодня, 16:20       Автор: Игорь Мищук
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Барселона на своем официальном сайте сообщила о травме одного из лидеров команды Педри.

Как информирует пресс-служба каталонского клуба, испанскому полузащитнику диагностировали разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра.

Читай также: Хавбек Барселоны признан лучшим по точности передач в атаке

Сроки реабилитации 22-летнего футболиста "блаугранас" не называют, заявляя, что возвращение игрока в строй будет зависеть от хода его восстановления.

Отмечается, что до травмы полузащитник пропустил лишь один матч под руководством тренера Ханса-Дитера Флика, сыграв в 72 из 73 возможных поединках.

В нынешнем сезоне Педри провел за Барселону во всех турнирах 13 матчей, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона может подзаработать, слетав на "товарняк" в Южную Америку.

