Хавбек Барселоны признан лучшим по точности передач в атаке

Возглавил рейтинг самых эффективных пасующих игроков.
Сегодня, 07:18       Автор: Валентина Чорноштан
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов, которые наиболее успешно отдают передачи на половине поля соперника.

Первое место в списке занял игрок Барселоны Педри, набравший 100 баллов.

Отмечается, что анализ проводился за последние полгода.

Рейтинг игроков:

  1. Педри (Барселона) — 100

  2. Витинья (ПСЖ) — 96,8

  3. Йозуа Киммих (Бавария) — 95,8

  4. Френки де Йонг (Барселона) — 95,2

  5. Ашраф Хакими (ПСЖ) — 94,8

  6. Федерико Вальверде (Реал) — 94,2

  7. Фабиан Руис (ПСЖ) — 94,0

  8. Конрад Лаймер (Бавария) — 93,3

  9. Лука Модрич (Реал) — 91,8

  10. Александар Павлович (Бавария) — 91,5

  11. Нуну Мендеш (ПСЖ) — 91,3

  12. Николо Барелла (Интер) — 91,1

  13. Жоау Невеш (Бенфика) — 90,9

  14. Энцо Барренечеа (Бенфика) — 90,6

  15. Йошко Гвардиол (Манчестер Сити) — 90,3

