Хавбек Барселоны признан лучшим по точности передач в атаке
Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов, которые наиболее успешно отдают передачи на половине поля соперника.
Первое место в списке занял игрок Барселоны Педри, набравший 100 баллов.
Отмечается, что анализ проводился за последние полгода.
Рейтинг игроков:
-
Педри (Барселона) — 100
-
Витинья (ПСЖ) — 96,8
-
Йозуа Киммих (Бавария) — 95,8
-
Френки де Йонг (Барселона) — 95,2
-
Ашраф Хакими (ПСЖ) — 94,8
-
Федерико Вальверде (Реал) — 94,2
-
Фабиан Руис (ПСЖ) — 94,0
-
Конрад Лаймер (Бавария) — 93,3
-
Лука Модрич (Реал) — 91,8
-
Александар Павлович (Бавария) — 91,5
-
Нуну Мендеш (ПСЖ) — 91,3
-
Николо Барелла (Интер) — 91,1
-
Жоау Невеш (Бенфика) — 90,9
-
Энцо Барренечеа (Бенфика) — 90,6
-
Йошко Гвардиол (Манчестер Сити) — 90,3
