"Благодаря ему я чувствую уверенность": Забарный расхвалил тренера Борнмута
Илья отметил умение Андони Ираолы объяснять сложные вещи.
Защитник Борнмута Илья Забарный высказался о рулевом «вишен» Андони Ираоле.
По словам украинца, испанец очень хорошо объясняет свои требования, что помогает ему чувствовать уверенность.
«Благодаря Андони я чувствую уверенность, потому что он очень хорошо объясняет то, что он хочет. Каждый раз я просто стараюсь слушать то, что он говорит и выполнять это.
Потому что я знаю, это поможет мне. Это поможет команде», - приводит слова Забарного пресс-служба английского клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что Забарный обошел Реброва по матчам в АПЛ.
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