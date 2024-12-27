"Благодаря ему я чувствую уверенность": Забарный расхвалил тренера Борнмута

Защитник Борнмута Илья Забарный высказался о рулевом «вишен» Андони Ираоле.

По словам украинца, испанец очень хорошо объясняет свои требования, что помогает ему чувствовать уверенность.

«Благодаря Андони я чувствую уверенность, потому что он очень хорошо объясняет то, что он хочет. Каждый раз я просто стараюсь слушать то, что он говорит и выполнять это.

Потому что я знаю, это поможет мне. Это поможет команде», - приводит слова Забарного пресс-служба английского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Забарный обошел Реброва по матчам в АПЛ.

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