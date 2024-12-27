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"Я не собираюсь ставить это под сомнение": Дайч поддержал Миколенко после "привезенного" пенальти

Наставник мерсисайдцев считает, что Виталий является защитником хорошего уровня.
Сегодня, 16:59
Шон Дайч / Getty Images
Шон Дайч / Getty Images

Главный тренер Эвертона Шон Дайч поддержал Виталия Миколенко после матча с Манчестер Сити, где он сфолил на Савиньо, в результате чокго рефери поставил 11-метровый.

Английский специалист заверил, что считает украинца игроком высокого класса и не будет в этом сомневаться из-за одной ошибки.

«Пенальти справедливый. Пеп Гвардиола сказал, что это пенальти, и это было видно даже со скамейки запасных. Я считаю, что все справедливо

Миколенко - защитник хорошего уровня, и он был в действительно великолепной форме в последних нескольких играх, поэтому я не собираюсь ставить его достижения под сомнение», - приводит слова Дайча портал Everton News.

Напомним, ранее сообщалось, что Илья Забарный похвалил тренера Борнмута.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шон Дайч

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