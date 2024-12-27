"Я не собираюсь ставить это под сомнение": Дайч поддержал Миколенко после "привезенного" пенальти
Главный тренер Эвертона Шон Дайч поддержал Виталия Миколенко после матча с Манчестер Сити, где он сфолил на Савиньо, в результате чокго рефери поставил 11-метровый.
Английский специалист заверил, что считает украинца игроком высокого класса и не будет в этом сомневаться из-за одной ошибки.
«Пенальти справедливый. Пеп Гвардиола сказал, что это пенальти, и это было видно даже со скамейки запасных. Я считаю, что все справедливо
Миколенко - защитник хорошего уровня, и он был в действительно великолепной форме в последних нескольких играх, поэтому я не собираюсь ставить его достижения под сомнение», - приводит слова Дайча портал Everton News.
Напомним, ранее сообщалось, что Илья Забарный похвалил тренера Борнмута.
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