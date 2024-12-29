Наполи попытается арендовать игрока, который не закрепился в топ-клубе АПЛ

Федерико Кьеза может вернуться на Родину.

Вингер Ливерпуля может покинуть клуб спустя полгода после перехода.

Как сообщает CalcioMercato, в услугах Кьезы заинтересован Наполи Антонио Конте. Партенопейцы попытаются арендовать игрока.

В планах итальянского клуба попытаться договориться о разделении зарплаты Федерико, ведь в Ливерпуле она составляет 7.5 млн евро. Агент футболиста ведет переговоры с неаполитанцами.

В текущем сезоне итальянец сыграл менее 90 минут в 3 матчах из-за своей физической неготовности к нагрузкам.

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