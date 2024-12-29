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Ювентус потерял очки в самой концовке матча с Фиорентиной

Очередная ничья для туринского гранда.
Сегодня, 21:02
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

В воскресенье, 29 декабря, Ювентус принимал дома Фиорентину в рамках 18-го тура Серии А.

Хозяева очень бодро начали матч, прижав "фиалок" к собственным воротам. А уже на 20-й минуте Кефрен Тюрам открыл счет хорошим ударом точно в нижний угол.

После пропущенного гола гости проснулись, и стали более успешно действовать против соперника, а на 38-й минуте Мойзе Кин сравнял счет. Почти сразу Влахович мог снова вывести Ювентус вперед, но Давид де Хеа вспомнил свои лучшие годы и отразилл удар.

Сразу же после перерыва Тюрам все-таки вывел хозяев вперед, оформив дубль. В течение всего тайма Ювентус пытался оформить более уверенный счет, а в итоге пропустил сам в самой концовке матча и снова потерял очки.

Статистика матча Ювентус - Фиорентина 18-го тура Серии А

Ювентус - Фиорентина 2:2
Голы: Тюрам, 20, 48 - Кин, 38, Соттиль, 87

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 1.11
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 7 - 2
Фолы: 14 - 9

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