Ювентус потерял очки в самой концовке матча с Фиорентиной
В воскресенье, 29 декабря, Ювентус принимал дома Фиорентину в рамках 18-го тура Серии А.
Хозяева очень бодро начали матч, прижав "фиалок" к собственным воротам. А уже на 20-й минуте Кефрен Тюрам открыл счет хорошим ударом точно в нижний угол.
После пропущенного гола гости проснулись, и стали более успешно действовать против соперника, а на 38-й минуте Мойзе Кин сравнял счет. Почти сразу Влахович мог снова вывести Ювентус вперед, но Давид де Хеа вспомнил свои лучшие годы и отразилл удар.
Сразу же после перерыва Тюрам все-таки вывел хозяев вперед, оформив дубль. В течение всего тайма Ювентус пытался оформить более уверенный счет, а в итоге пропустил сам в самой концовке матча и снова потерял очки.
Статистика матча Ювентус - Фиорентина 18-го тура Серии А
Ювентус - Фиорентина 2:2
Голы: Тюрам, 20, 48 - Кин, 38, Соттиль, 87
Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 1.11
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 7 - 2
Фолы: 14 - 9
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