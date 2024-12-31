Аморим показал худший старт среди тренеров Манчестер Юнайтед за 103 года

Португалец проиграл пять матчей из восьми в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим проиграл уже пятый матч у руля команды.

Всего при португальце манкунианцы провели восемь игр в АПЛ, выиграв лишь две из них. Также команда раз сыграла вничью и проиграла пять матчей.

Ни один тренер Манчестер Юнайтед за 103 года не проигрывал пять из восьми своих стартовых матчей.

После 19-ти туров клуб идет 14-м в таблице, имея 22 очка. Так низко Манчестер Юнайтед не заканчивал год с сезона-1989/90, когда команда была 15-й.

Накануне, напомним, манкунианцы проиграли Ньюкаслу.

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