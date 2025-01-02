Интер одолел Аталанту и вышел в финал Суперкубка Италии

В четверг, 2 января, Интер играл с Аталантой в рамках полуфинала Суперкубка Италии.

Уже на 10-й минуте Мартинес мог открывать счет, но Карнесекки безумным сейвом вытащил мяч из-под перекладины. Сразу после этого Бисек также упустил свой момент, пробив выше.

Интер продолжал осаждать штрафную бергамасков, создавая момент за моментом, но кипер Аталанты сегодня демонстрировал свою лучшую игру. Первый тайм так и завершился без голов.

А вот во втором тайме "нерадзурри" открыли счет быстрым голом, Дюмфрис отправил мяч точно в угол ворот. А еще через 10 минут нидерландец очередным точным ударом удвоил преимущество Интера.

Лишь после этого подопечные Индзаги наконец сбавили темп и отдали мяч соперникам. Но все, на что оказалась способна Аталанта - это гол Эдерсона из офсайда. До конца матча бергамаски еще могли спасти игру, но мяч упорно не шел в створ ворот.

Интер сыграет в финале Суперкубка Италии против победителя пары Ювентус - Милан.

Статистика матча Интер - Аталанта полуфинала Суперкубка Италии

Интер - Аталанта 2:0

Голы: Дюмфрис, 47, 61

Ожидаемые голы (xG): 2.86 - 2.49

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 21 - 15

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 7 - 5

Фолы: 8 - 14

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