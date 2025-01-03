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Футбол

Манчестер Юнайтед готов усилиться нападающим зимой

Манкунианцы интересуются двумя дорогостоящими вариантами.
Вчера, 23:50
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Манчестер Юнайтед может усилить атаку под нужды Рубена Аморима.

Как сообщает Николо Скира, манкунианцы интересуются двумя форвардами. Речь идет о Викторе Дьокереше и Викторе Осимгене.

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Появление нападающего возможно в связи в том, что Аморим не видит будущего в клубе для Джошуа Зиркзе.

Отметим, что Рубен работал с Дьокерешом в Спортинге и давал обещание не переманивать его зимой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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